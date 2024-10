Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park sluit nieuwe achtbaan Voltron na losraken van onderdeel

De nieuwe rollercoaster Voltron Nevera in Europa-Park heeft afgelopen weekend een onderdeel verloren. Zondagmiddag werd de lanceerachtbaan gesloten toen bleek dat een bout was losgeraakt. Passanten zagen de bout liggen in het water naast de attractie.

Het incident werd opgemerkt door de Zwitserse krant Blick, die sprak met een ooggetuige. Volgens de bezoeker ging het losraken van het onderdeel gepaard met een harde knal. Vervolgens zou de bout in de vijver zijn beland. De omstander noemt het "onvoorstelbaar". "Wat zou er zijn gebeurd als de bout in het publiek was gevlogen?"

Voltron ging onmiddellijk dicht. Al snel kwamen beveiligingsmedewerkers aanrennen. Zij hebben de omgeving ontruimd en afgesloten, waarna een personeelslid de bout uit het bassin kon halen. Over de aanleiding bestaat nog onduidelijkheid. Europa-Park noemt het voorval in een reactie "een technisch defect". De achtbaan rijdt alweer.



Mack Rides

Voltron Nevera powered by Rimac werd in april geopend. Het gaat om een 1385 meter lange en 32,5 meter hoge multi-launch coaster met zeven inversies, vier lanceringen en een topsnelheid van 100 kilometer per uur. De attractie gelegen in een nieuw Kroatisch themagebied, komt uit de fabriek van Europa-Parks zusterbedrijf Mack Rides.