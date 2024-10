Walibi Holland

Achtbaan Walibi Holland verliest wiel: Speed of Sound tijdelijk dicht

Speed of Sound, de boomerang coaster van Walibi Holland, is tijdelijk buiten gebruik. Vanochtend verloor de achtbaan tijdens de rit een wiel, bevestigt een woordvoeder aan Looopings. Het pretpark gaat onderzoeken wat de oorzaak is. Niemand raakte gewond.

Ooggetuigen vertellen aan Looopings hoe het onderdeel loskwam in de looping, richting de tweede lift. De trein kon de rit wel afmaken. Dat ging gepaard met brandlucht. Na afloop van het incident is de attractie onmiddellijk gesloten.

Op X schrijft een bezoeker dat hij "een wiel van de Speed of Sound-achtbaan" tegen zijn schouder kreeg. "Waar is de veiligheid gebleven? Wat als het wiel tegen mijn hoofd aan kwam? Ik wil graag dat er zo snel mogelijk contact met me wordt gezocht, ben momenteel in het park." Daarop reageert Walibi dat de persoon in kwestie even langs de gastenservice moet lopen.



Oorsprong

"Het klopt dat er vanmiddag een wiel van Speed of Sound is losgekomen", zegt de voorlichter. "Op dit moment wordt onderzocht wat de oorsprong ervan kan zijn. Op geen enkele manier hebben gasten hiervan last gehad." Walibi is komende week doordeweeks gesloten. Op zaterdag 12 oktober staat de derde Fright Nights-avond op de planning.



Speed of Sound, bijna 25 jaar geleden gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma, telt drie inversies. Omdat een trein voor- en achteruit gaat, gaan passagiers tijdens de rit zes keer over de kop. Ze behalen een topsnelheid van 76 kilometer per uur. De coaster is 36 meter hoog en 285 meter lang.