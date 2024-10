Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland viert 25 miljoen bezoekers sinds opening in 2000

Plopsaland De Panne staat vandaag stil bij een bijzondere mijlpaal. Sinds de opening in april 2000 heeft het Vlaamse attractiepark 25 miljoen bezoekers verwelkomd. Een Nederlandse vrouw werd aangewezen als bezoeker nummer 25 miljoen: Nynke van Hinte uit Friesland.

Ze werd verrast door Plopsa-directeur Carl Lenaerts, Piet Piraat en Bertus Bandiet. Het gezin ontving een overnachting in het Plopsaland Theater Hotel en een pakket met Studio 100-souvenirs. "We zijn echt een beetje overdonderd door deze gebeurtenis", reageerde de Nederlandse.

Lenaerts noemt de gebeurtenis "uiteraard een hoogtepunt". "We zijn bijzonder trots op deze mijlpaal." Hij benadrukt hoe Plopsaland zich de afgelopen kwart eeuw ontwikkeld heeft van een dagattractie tot een resort met een zwembad, een hotel, een camping en - vanaf de kerstvakantie - een bungalowpark.



Herfstvakantie

Piet Piraat treedt tot en met 3 november elke zaterdag en zondag en tijdens de Vlaamse herfstvakantie op in het pretpark, met een show samen met Bertus Bandiet. Plopsaland is dit jaar gestopt met de Halloween Scare Nights voor een ouder publiek: er zijn geen enge spookhuizen of scare zones meer.