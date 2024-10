Efteling

Bekende gezichten komen naar grote Efteling-verzamelbeurs op 27 oktober

In Drunen vindt binnenkort een grote beurs plaats voor Efteling-liefhebbers. Tijdens de Efteling- en Anton Pieck Verzamelbeurs op zondag 27 oktober kunnen bezoekers naar hartelust Efteling-souvenirs scoren. Bovendien zijn verschillende bekende gezichten uit de Efteling-fanwereld aanwezig, die hun eigen merchandise meenemen.

Voorbeelden zijn vlogger Niels Kooyman, tattoo-artiest Bram Elstak, de Facebook-groep Efteling Diverse, YouTube-kanaal Dutch Themepark Network, de Mini Efteling uit Nieuwkuijk en tekenaar Warre Groenwals. Ook is er plek voor creatievelingen als modelbouwer John Steijger en Emiel Schaap, bekend van YouTube-video's waarin hij Efteling-objecten nabouwt.

Eén speciale gast wordt nog niet onthuld. Verder kunnen bezoekers onder meer beeldjes, mokken, knuffels, Laven, boeken, platen, folders, kalenders, spaarpotten en cd's verwachten, aldus de initiatiefnemers. De website Pinverzameling.nl beheert een ruilhoek, bedoeld om onderling Efteling-spullen uit te wisselen.



Veranderingen

In 2023 was het evenement zo populair dat er een wachtrij ontstond van zo'n twee uur. Dit jaar wordt de beurs georganiseerd door een nieuwe partij, die enkele veranderingen heeft doorgevoerd. Zo is de infrastructuur aangepast, met bredere looppaden en een aparte rij voor populaire merchandise.



"Door een slimmere indeling en groter vloeroppervlak staan er wel meer standhouders en meer kramen", laat men weten. Daarnaast wordt vanwege de gestegen onkosten nu 2 euro entree gevraagd. De Efteling- en Anton Pieck Verzamelbeurs vindt plaats in cultureel centrum De Voorste Venne, van 10.00 tot 16.00 uur. De deuren openen om 09.00 uur. Parkeren is gratis.