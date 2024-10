Efteling

Busje in brand op parkeerplaats Efteling

Op de parkeerplaats van de Efteling is vanavond een busje in brand gevlogen. Om 21.00 uur werd de brandweer opgeroepen voor een voertuigbrand op de Europalaan in Kaatsheuvel. De bus begon onder de motorkap te roken in de buurt van de slagbomen.

De inzittenden konden het voertuig op tijd verlaten. Wel heeft één persoon rook ingeademd. Diegene is nagekeken door ambulancepersoneel. Het busje moest weggesleept worden.

Over de oorzaak is niets bekend. De Efteling was zaterdag tot 20.00 uur geopend. Er vond 's avonds ook een speciaal evenement plaats voor de 75e verjaardag van André Rieu.