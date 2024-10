Efteling

Video: influencer Rhodé Kok loopt stage in de Efteling

Een bekende Nederlandse influencer heeft onlangs een dagje stage gelopen in de Efteling. Voor een YouTube-video kreeg Rhodé Kok (20) de kans om mee te helpen op verschillende plaatsen in het attractiepark. Dat verliep allesbehalve soepel: ze nam de werkzaamheden niet echt serieus, blijkt uit de dertien minuten durende reportage.

Kok werd begeleid door productieleider en TikTok-gezicht Job Prins. Na een ontvangst in het Raveleijn-kantoor, waar de videomaakster haar personeelskleding aangereikt kreeg, werd ze naar de hoofdingang gestuurd om kaartjes te controleren.

De rest van de dag hielp Kok mee bij onder meer Baron 1898, Droomvlucht, de Spirello-kraam bij Max & Moritz en pannenkoekenrestaurant Polles Keuken. Ook zien we haar papier prikken en kletsen met collega's in het personeelsrestaurant. Uiteindelijk kon de influencer het niet laten om als bezoeker het park in te gaan.



Rapportcijfer

Na afloop gaf ze haar Efteling-werk het rapportcijfer 8, tot ontsteltenis van Prins, die gehoopt had op een 10. "Ik zie jou ook liever als gast dan als medewerker", luidde zijn reactie. Kok is vooral bekend van haar TikTok-kanaal met maar liefst 1,2 miljoen volgers. Haar video's worden honderdduizenden keren bekeken.