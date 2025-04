La Mer de Sable

Wild Buffalo: nieuwe houten achtbaan gaat dit weekend open

Wild Buffalo is de naam van een gloednieuwe houten achtbaan in Frankrijk. Pretpark La Mer de Sable opent de rollercoaster aankomend weekend. Het gaat om een attractie van de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International, bekend van Joris en de Draak in de Efteling en Troy in Toverland.

Ook Heidi The Ride in Plopsaland De Panne en Wodan in Europa-Park komen van de Amerikaanse leverancier. Wild Buffalo is 20 meter hoog en 500 meter lang. Tijdens de rit, die ongeveer een minuut duurt, wordt een topsnelheid van bijna 70 kilometer per uur behaald.

Op YouTube staat sinds vandaag een onride-video. Het verhaal achter de attractie gaat over kwaadaardige cowboys die een wilde Amerikaanse bizon hebben gevangen. Het dier breekt los om te kunnen ontsnappen.



Parc Astérix

Dat maken bezoekers mee tijdens de rit. Wild Buffalo bevindt zich in het themadeel Le Désert du Nouveau-Mexique. La Mer de Sable, onderdeel van parkengroep Looping, ligt op ongeveer twintig minuten rijden van Parc Astérix en vijftig minuten rijden van Disneyland Paris.