Walibi Holland

Bouw Walibi-achtbaan YoY loopt op schema: 'Maar staking zorgt voor behoorlijk wat zorgen'

Walibi Holland maakt zich zorgen over de bouw van de nieuwe achtbaan YoY. Tot nu toe lopen de werkzaamheden op schema, maar stakingen in Amerikaanse havens dreigen roet in het eten te gooien. Nog niet alle onderdelen van de dubbele single-rail coaster zijn aangekomen in Nederland.

Dat schrijft Walibi-directrice Mascha Taminiau in een personeelsmemo. Ze begint met goed nieuws. "De bouw loopt op schema. Maar de havenstaking in de Verenigde Staten zorgt wel voor behoorlijk wat zorgen en dus extra regelwerk - en budget."

Tienduizenden Amerikaanse havenmedewerkers legden deze week het werk neer omdat vakbonden en rederijen het niet eens konden worden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Inmiddels is de grote staking opgeschort tot halverwege januari 2025. Dan moet een overeenkomst over een loonsverhoging verder uitgewerkt zijn.



Paar containers

Walibi wacht ondertussen nog op YoY-onderdelen, afkomstig van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction uit de staat Idaho. "Er zijn nog een paar containers, die deze kant op moeten komen", aldus Taminiau. Ze hoopt op het beste. "Fingers crossed!"



De directrice heeft de beoogde openingsdatum van YoY al naar buiten gebracht: zaterdag 5 april 2025. Eerder communiceerde ze zaterdag 30 maart 2024 als de dag waarop de coaster open zou gaan. Begin 2023 bleek echter dat het project een jaar uitgesteld moest worden.