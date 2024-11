Disneyland Paris

Video: Doctor Strange neemt het op tegen Agatha Harkness in nieuwe avondshow Disneyland Paris

Een nieuwe avondshow in Disneyland Paris borduurt voort op de Marvel-serie Agatha All Along op Disney+. In Marvel-themagebied Avengers Campus neemt superheld Doctor Strange het 's avonds op tegen de heks Agatha Harkness. Daarbij krijgt hij hulp van Wanda Maximoff, beter bekend als Scarlet Witch.

Ook de zelflerende robotassistent F.R.I.D.A.Y speelt een rol. De show, die tot en met zaterdag 29 maart 2025 te zien is in het Walt Disney Studios Park, heet Doctor Strange: Mystery of the Mystics. Er wordt gebruikgemaakt van videoprojecties op de gebouwen en acteurs, aangevuld met vuurwerkeffecten.

Disney spreekt over "een epische live-confrontatie". Wanneer de act begint, blijft een verrassing: Disneyland kiest ervoor om de showtijden niet te communiceren. Afgelopen weekend was Mystery of the Mystics te zien om 18.00 en 18.45 uur.



Witches' Road

Agatha All Along is een spin-off van de serie WandaVision. Slechterik Agatha Harkness weet na drie jaar gevangenschap te ontsnappen, maar haar magische krachten blijken afgenomen te zijn. In de hoop de krachten terug te krijgen, besluit ze samen met een groep heksen de Witches' Road te bewandelen.