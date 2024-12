Beekse Bergen

Beekse Bergen opent nieuw verblijf met twee diersoorten: stokstaartjes zijn de baas

Twee diersoorten in Safaripark Beekse Bergen zijn verhuisd naar een gloednieuw verblijf. Het Brabantse dierenpark heeft de stokstaartjes en de grootoorvossen samen ondergebracht op één plek, vlakbij de Olifantenvallei. Beide soorten moeten nog even aan elkaar wennen, zo is te zien op videobeelden.

De stokstaartjes zijn druk bezig met het verdedigen van hun territorium. "Ze mogen dan wel klein van stuk zijn, toch zijn ze momenteel de baas op de vlakte", zegt Beekse Bergen over de kleine savannedieren.

"Om beide soorten rustig aan elkaar te laten wennen, brengen ze afwisselend tijd samen én tijd alleen door." In het pas aangelegde buitengebied zijn diverse rotsformaties te vinden. Speciaal zand, bestaand uit fijngemalen steen, moet ervoor zorgen dat de dieren naar hartenlust kunnen graven.



Gegraven tunnels

"Zo lijkt het op savannezand en storten de gegraven tunnels minder snel in", laat men weten. Met ondergronds gaas wordt voorkomen dat de dieren onder het hek door graven.