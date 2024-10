Attractiepark Toverland

Toverland presenteert nepreportage om spookhuis aan te prijzen

Toverland doet er alles aan om bezoekers te doen geloven dat het spookhuis Now You're Mine écht een mijnmuseum is. De vorig jaar geopende griezelbeleving draait om een bezoek aan Mijnbouwmuseum Sevenum, waar waaghalzen uiteindelijk terechtkomen in de afgesloten mijngangen. Nu is er ook een nepwebsite met een fictieve reportage.

Op mijnbouwmuseumsevenum.nl valt te lezen wat het publiek zogenaamd kan verwachten van het museum. Er is ook een videoreportage te bekijken van de niet-bestaande zender Omroep Sevenum, over de opening van een nieuwe tentoonstelling. In werkelijkheid heet de lokale omroep van Sevenum en omstreken Omroep Horst aan de Maas.

Dat lijkt aanvankelijk een doodgewoon verslag, al zal de kijker gaandeweg ontdekken dat er wat zaken niet in de haak zijn. Zo flitst hoofdpersonage Mijndert Müller een keer voorbij en zien we een onheilspellende gedaante opduiken in een mijngang. Fans kunnen onder de figuranten enkele bekende Toverland-gezichten herkennen.



Helmen

Now You're Mine is één van de vijf betaalde horrorattracties tijdens de Halloween Nights van Toverland. Tickets kosten 12,50 euro per persoon, bovenop de entreeprijs. In het haunted house wordt gebruikgemaakt van helmen met interactieve lampen, die tijdens de wandeltocht uitvallen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd in het spookhuis: men heeft gezorgd voor extra schrikeffecten.