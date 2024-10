Plopsa Coo Ardennes

Lik verf voor spinning coaster: Plopsa-achtbaan oogt weer als nieuw

De spinning coaster in pretpark Plopsa Coo oogt weer als nieuw dankzij een schilderbeurt. Het Waalse attractiepark heeft achtbaan Vicky The Ride de afgelopen tijd onder handen genomen. In plaats van oranje is rail nu felrood.

De kleur van de steunpilaren bleef olijfgroen. "Vicky The Ride kreeg de afgelopen weken een fris en kleurrijk jasje aangemeten", zegt Plopsa over de werkzaamheden. Het is voor het eerst sinds de opening in 2011 dat de volledige baan geschilderd is.

Vicky The Ride is een 400 meter lange en 17 meter hoge achtbaan met draaiende karretjes, gebouwd door Gerstlauer Amusement Rides uit Duitsland. De topsnelheid bedraagt 55 kilometer per uur. Plopsa Coo bevindt zich bij de bekende Watervallen van Coo.