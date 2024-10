Pleasure Beach Resort

Engels pretpark stelt bezoekers gerust na opduiken foto's van roestige achtbaan

Bezoekers van het Engelse pretpark Pleasure Beach hoeven zich geen zorgen te maken om roest bij een achtbaan. Dat meldt een woordvoerder van het attractiepark in Blackpool na het opduiken van verontrustende foto's van een bezoeker. De beelden tonen zware corrosie bij onderdelen van lanceerachtbaan Revolution.

Andrew Wright publiceerde de afbeeldingen op Facebook. "Ik ging naar Pleasure Beach en wilde een ritje maken in de Revolution, totdat ik de structuur aan de bovenkant zag", schrijft hij erbij. "Je ziet er slechts twee, maar ze zijn allemaal in dezelfde staat. Ben er niet ingegaan."

De voorlichter van Pleasure Beach geeft aan dat het park op de hoogte is van de corrosie. Toch zou de attractie in kwestie "helemaal veilig" zijn. De beschadigingen zouden te wijten zijn aan de zilte zeelucht: het park ligt aan de kust. "Alle staalconstructies worden regelmatig geïnspecteerd, getest en onderhouden."



Puur esthetisch

In dit geval ontstond de roest op een decoratief element, aldus het park. "Het gaat om een omhulsel dat geen deel uitmaakt van de eigenlijke attractie en puur esthetisch is." Het is de bedoeling om de corrosie komende winter te verhelpen. Tot die tijd kunnen thrillseekers gewoon een ritje maken.