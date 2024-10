Gröna Lunds Tivoli

Pretparkmedewerker gewond door explosie van yoghurt

Een medewerker van een pretpark in Zweden is gewond geraakt door een explosie van yoghurt. De werknemer van attractiepark Gröna Lund in Stockholm was afgelopen maand bezig met het schoonmaken van een machine met yoghurtijs.

Door een foutje gutste de vloeibare substantie plotseling op volle kracht over het personeelslid heen. Dat blijkt uit een rapport van de Zweedse arbeidsinspectie, waar Zweedse media over berichten. Het incident vond halverwege september plaats.

Vóór het reinigen was de machine niet geleegd. Het gevolg: de ijskoude stroom yoghurt werd met een enorme druk over de werknemer heen gespoten. EHBO'ers hebben het slachtoffer ter plaatse behandeld. In eerste instantie kon de medewerker de dienst voortzetten.



Ambulance

Even later verslechterde de toestand. Toen is de pechvogel alsnog per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het personeelslid liep een hoofdwond op, maar maakt het verder goed.