Plopsa Coo Ardennes

Zevenduizend mensen krijgen onbeperkt gratis toegang tot Belgisch Plopsa-park

Ruim zevenduizend mensen krijgen onbeperkt gratis toegang tot pretpark Plopsa Coo Ardennes. Dat is het resultaat van een overeenkomst tussen de Plopsa Group en burgemeester Thierry de Bournonville van de Waalse gemeente Stavelot. Wie woonachtig is in Stavelot, ontvang vanaf volgend jaar een jaarabonnement op Plopsa Coo.

Die regeling gold al voor inwoners van het dorpje Coo, waar het park ligt. Vanaf 2025 kunnen ook duizenden andere buurtbewoners van het aanbod gebruikmaken, schrijft De Bournonville op Facebook. Plopsa Coo opent volgend jaar drie nieuwe attracties in een Maya de Bij-gebied, waaronder een 12 meter hoge wild swing.

In 2022 mochten bewoners van Stavelot al gratis naar Plopsa Coo naar aanleiding van een vergissing. Een brief over een gratis seizoenspas werd toen per ongeluk naar de verkeerde groep mensen gestuurd. Hoewel het om een fout ging, besloot Plopsa de abonnementen wel te verstrekken.



Plopsa Coo is één van de vier Plopsa-attractieparken in België, naast Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Station Antwerp. Verder zijn er de twee waterparken Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit. In 2026 moet Plopsaqua Mechelen opengaan.