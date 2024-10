Apenheul

Verontwaardiging over prijzen van winter-evenement Apenheul: 'Schrok me rot'

Is het nieuwe winter-evenement van dierenpark Apenheul te duur? Een groot aantal Facebook-gebruikers vindt van wel. De Apeldoornse trekpleister wordt in december en januari omgedoopt tot Winterheul. Bezoekers kunnen zich vergapen aan lichteffecten in plaats van dieren. De prijzen stuiten een hoop mensen tegen de borst, blijkt uit commentaren op social media.

Een flexticket voor jongeren en volwassenen kost bijvoorbeeld minimaal 37,85 euro. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar moet momenteel 31,85 euro neergeteld worden. Voor die prijzen lopen bezoekers ongeveer een uur over de Veluwe, tussen de lampjes en videoprojecties. Op de Winterheul-website wordt gesproken over een vanaf-tarief: het bedrag kan dus nog stijgen.

De initiële aankondiging kon rekenen op enthousiasme, maar bij het zien van de prijzen verdween de positiviteit bij een hoop geïnteresseerden als sneeuw voor de zon. "Super leuk, maar voor die prijs: nee sorry", schrijft Natasja Zonneveld bijvoorbeeld. "Wow, wat een prijzen voor één uur vertier!", zegt Susan Prinsen. Madeleine van den Brink is het daarmee eens. "Nou echt hoor! Schrok me rot."



Echt niet

Marcel Kamphuis spreekt over "een stevige prijs voor een uurtje". Jeannet Bouw trekt een vergelijking met het reguliere dierenpark. "Voor dat geld kan ik een hele dag in de Apenheul rondlopen. Ik denk dat dit voor veel mensen niet te betalen is..." Irma Huisman: "Voor die prijs, nee echt niet! Zal best mooi zijn maar voor wie is dit nog te betalen?!"



Abonnementhouders van Apenheul hebben geen toegang tot het lichtfestival. Ook is er geen kortingsactie: abonnees rekenen het volledige tarief af. Bianca Robbers becijfert ruim 100 euro kwijt te zijn voor een uurtje, met haar gezin van vier. "Dat laat ik aan me voorbijgaan, zonde." Trudy Dekker: "Bizar duur voor een uurtje." Een ander noemt het "niet te betalen voor een kleine beurs". "Heel jammer."



Geldwolven

Carla Hulleman gaat na het zien van de tarieven liever "wandelen in het bos achter ons huis". Anja Schut vindt de prijzen "te triest voor woorden". "Stelletje geldwolven..." En zo gaat het nog even door in de reacties.



Cleo Nieuwenhuis: "Wat duur." Ingrid Scherpenzeel: "Díe prijs heb ik er niet voor over." Dorien Pesulima: "Jammer dat het zo prijzig moet zijn." Ans Keuben: "Veel te veel geld voor een uurtje." Michelle Oldenburg: "Niet normaal, die prijzen."



Mojo

Voor de organisatie van Winterheul werkt Apenheul samen met concertpromotor Mojo. Tickets zijn verkrijgbaar via een aparte website. Het avond-evenement vindt plaats van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari, met wandelingen die starten tussen 17.00 en 21.30 uur.