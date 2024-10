Nieuws

Sauna-eigenaar overweegt draaimolen neer te zetten om onder btw-verhoging uit te komen

Sauna's moeten vanaf 2026 meer belasting gaan betalen: het kabinet wil dat het btw-tarief stijgt van 9 naar 21 procent. De maatregel geldt echter niet voor attractieparken. Dat bracht sauna-eigenaar Freek Naaktgeboren op een idee. Hij overweegt om van zijn wellnesscentrum Thermen Binnenmaas in 's-Gravendeel een pretpark te maken.

Naaktgeboren stelt zich strijdlustig op. Hij noemt het voornemen van de overheid in gesprek met DPG Media een "onzalig plan". "Hoe hoger de btw, des te meer mijn klanten kwijt zijn aan een paar uurtjes ontspannen. Want de prijs van hun kaartje stijgt."

De sauna op papier omtoveren tot een attractiepark zou de uitkomst kunnen bieden. "Als deze btw-stijging er daadwerkelijk doorheen komt, en mijn advocaten daartoe mogelijkheden zien, zet ik gewoon een draaimolen op het parkeerterrein. Wie daarvoor een kaartje koopt, mag dan tegelijk gebruikmaken van een compleet dagje wellness op Attractiepark Naaktgeboren."



Branchevereniging

Op die manier kan de sauna-uitbater gewoon 9 procent belasting blijven hanteren. Het is de vraag of het plan juridisch standhoudt, maar Naaktgeboren is vastbesloten om op zijn minst de mogelijkheden te onderzoeken. Hij krijgt steun van de Club van Elf. De branchevereniging voor Nederlandse dagattracties vindt de btw-verhoging sowieso geen goed idee.