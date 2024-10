Efteling: Danse Macabre

Efteling stopt met Charlatan-show in aanloop naar opening Danse Macabre

Efteling-bezoekers moeten de show van de Charlatans de komende tijd missen. In de aanloop naar de opening van Danse Macabre wordt de voorstelling met Virginie en Otto Charlatan niet meer vertoond. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. De personages zijn nog wel aanwezig voor een meet-and-greet.

Virginie en Otto Charlatan laten zich sinds november 2022 dagelijks zien in het park, om bezoekers warm te maken voor het verhaal achter de nieuwe griezelattractie. De show draaide om het raadselachtige draaiorgel Esmeralda en Het Onnoembare.

In de loop der maanden is de straatact regelmatig vernieuwd, voor het laatst in april. De verhaallijn liep daardoor min of meer gelijk met een making-of-serie op YouTube, waarvan afgelopen maandag een nieuwe aflevering verscheen. Dat markeerde direct het voorlopige einde van de show.



Bouwschuttingen

De Charlatans traden op bij de bouwschuttingen rond het Huyverwoud. Die worden afgebroken nu de opening van Danse Macabre in zicht komt. Uiteindelijk zal op het Abdijplein een nieuwe Charlatan-voorstelling opgevoerd worden, inclusief Esmeralda. Er is al een plaats voor gereserveerd.