Attractiepark Toverland

Video: Halloween Nights in Toverland starten met vernieuwde show en paradewagens

Toverland heeft de openingsshow van de Halloween Nights vernieuwd. Er wordt voor het eerst gebruikgemaakt van paradewagens. Ook de verhaallijn is aangepast. Bezoekers zien om 18.00 uur hoe twee Portwachters - de bewoners van entreegebied Port Laguna - hevig met elkaar discussiëren over het openen van een kluis met duistere magie.

Eén van hen vraagt het publiek of de kluis gesloten moet blijven of toch open moet. Het antwoord laat zich raden. Uiteindelijk komen de figuren tevoorschijn van de scare zones Cirque, Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights, DesTroy en Fiesta de los Muertos en de belevingen Trapped en The Witches Forest.

Er rijden vier wagens mee. Die staan in het teken van Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights, Fiesta de los Muertos en Trapped. Ook nieuw is dat de parade een langere route heeft: de stoet loopt door tot aan waterbaan Expedition Zork. In Port Laguna maken de acteurs geen twee rondes meer.



Verdwenen

De rest van het halloweenaanbod is grotendeels gelijk aan vorig jaar, met één spookhuis minder: Fear the Woods is verdwenen. Er zijn nog Halloween Nights van 19 tot en met 21 oktober, 23 tot en met 27 oktober en 1, 2 en 9 november. Toverland hanteert een lagere adviesleeftijd dan de concurrentie: 12 jaar en ouder.