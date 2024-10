Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland komt terug op eerdere beslissing: vakantiehuizen toch inclusief pretparktickets

Wie blijft slapen in het nieuwe vakantiepark van Plopsaland De Panne mag tóch onbeperkt gratis naar het attractiepark. Sinds afgelopen zomer is het mogelijk om een verblijf te boeken bij Plopsaland Village. Het bungalowpark opent in de kerstvakantie. Bij reserveringen zaten aanvankelijk geen toegangsbewijzen inbegrepen.

Dat was een bewuste keuze, omdat Plopsa vermoedde dat niet alle vakantiegasten geïnteresseerd zouden zijn in het pretpark. Om dezelfde reden zijn de huisjes niet aangekleed in Studio 100-sferen. In plaats daarvan koos men voor een algemeen, modern thema.

Plopsa is erop teruggekomen: bij nader inzien ontvangen gasten van Plopsaland Village wél entreekaarten voor hun volledige verblijf. Ook zwembad Plopsaqua mag gratis bezocht worden. Verder is parkeren bij zowel Plopsaland Village als het attractiepark gratis. De tarieven van de bungalows zijn niet verhoogd.



Comfort verhogen

"We merkten dat de meeste boekingen worden gedaan met als reden een bezoek aan ons themapark", vertelt een Plopsa-voorlichtster in gesprek met Looopings. "Om het comfort van onze gasten te verhogen, hebben we daarom besloten om de toegangstickets aan het pakket toe te voegen."



De woordvoerster benadrukt dat een arrangement altijd bestaat uit minimaal twee overnachtingen. "Het maakt dat gasten ook effectief vaak de tijd hebben om met hun tickets langs te komen. Dit kan nog steeds perfect gecombineerd worden met een vakantie aan zee." Bezoekers kunnen straks gebruikmaken van een speciale parkingang.