Walibi Holland

Dit kun je verwachten van het nieuwe Walibi-spookhuis Us vs You

Dé grote nieuwigheid van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland heet Us vs You. Bezoekers worden onderdeel van een lugubere tv-show waarin ze zogenaamd geld kunnen winnen als ze overleven. Benieuwd wat er precies gebeurt in het spookhuis? In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast wordt de beleving uitgebreid besproken.

Robin Schulte, Wesley Groos en Wessel Wit zetten scène voor scène uiteen wat je kunt verwachten. Ook vertellen ze wat ze van de ervaring vonden. Deelnemers aan de spelshow krijgen verschillende beproevingen voorgeschoteld, waaronder een bewegende muur met scherpe pinnen en een arena met een gladiator.

Het haunted house bestaat uit korte showtjes waar groepen naar kunnen kijken. Daarna lopen ze door naar een volgende kamer. Uiteindelijk volgt een ontsnapping. Hoewel de decors op meerdere plekken indruk maakten, is er kritiek op de vage verhaallijn, de onsamenhangende opzet en de matige schrikeffecten.



Capaciteit

De capaciteit bleek het eerste weekend ook een pijnpunt: ondanks dat lang niet alle tijdvakken uitverkocht waren, stond er rond sluitingstijd nog steeds een gigantische wachtrij. Walibi koos er toen voor om de showelementen uit te schakelen, de deuren te openen en alle wachtende bezoekers in een polonaise door het huis te laten wandelen. Een doodzonde, klinkt het in de podcast.



Verder gaat het in de aflevering over het bijbehorende nieuwe gebied Dystopia, dat nog niet af lijkt te zijn. Ook de vernieuwingen in bestaande spookhuizen en scare zones komen aan bod, net als het nieuwe showprogramma van Eddie de Clown. Hij waagt zich dit jaar aan een hoop sadistische spelletjes. Met zo'n 15.000 bezoekers per dag zijn de Halloween Fright Nights van levensbelang voor Walibi Holland: het evenement is al jaren één van de financiële slagaders van het pretpark.