Walibi Holland

Video: vijf scare zones vernieuwd bij Halloween Fright Nights in Walibi Holland

Walibi Holland heeft dit jaar geïnvesteerd in de scare zones van de Halloween Fright Nights. In alle vijf de bestaande gebieden - Pirates Cove, Ghostly Graveyard, Nightmares, Tangled Twigs en Festival of Freaks - zijn opvallende vernieuwingen doorgevoerd, variërend van extra effecten tot nieuwe decorstukken. Het halloweenseizoen startte afgelopen weekend.

Zo verschijnt in Pirates Cove nu een videoprojectie van een spookkapitein en een schatkist. Een acteur kan ermee interacteren. Ook staan er kanonnen waar rook uit komt. Het showprogramma, waarin gewisseld wordt tussen een scène boven en onder water, kreeg een opfrisbeurt.

Tangled Twigs is voorzien van harde geluidseffecten van krakende takken en vallende bomen. Het kerkhof van Ghostly Graveyard werd een stuk groter. Opvallende toevoegingen zijn zerken met verwijzingen naar oude personages, een mausoleum en meerdere CO2-shooters.



Peter Pan

Nightmares bevindt zich net als vorig jaar tussen de attracties Spinning Vibe en Splash Battle. Naast enkele bekende gezichten lopen er nieuwe personages rond: Roodkapje, Peter Pan, een oger, schaapherder Little Bo-Peep, de Queen of Hearts van Alice in Wonderland en de Old Hag uit de Disney-film Snow White and the Seven Dwarfs.



De decors bestaan onder meer een toverspiegel, een sprookjesboek, het huisje van Hans en Grietje en een groot kasteel waar de Wicked Witch uit The Wizard of Oz op kan staan. De pratende spiegel, vormgegeven als de Magic Mirror van Snow White, roept elke paar minuten de sprookjesfiguren bijeen. Vervolgens spat er water omhoog uit de Splash Battle-vijver.



Vuurtoren

In Festival of Freaks hangen nieuwe decoraties in circusstijl. Andere opvallende toevoegingen zijn een Eddie de Clown-kunstwerk, een extra loopbrug, een grote vuurtoren en een lichtgevend bord met de term "Freak Show". Walibi presenteert dit jaar ook een volledig nieuw gebied, dat wordt aangekondigd als een area in plaats van een scare zone: Dystopia, bij het nieuwe spookhuis Us vs You.