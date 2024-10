Zoo Zürich

Dierentuin choqueert bezoekers: stokstaartjes gedood en aan hyena's gevoerd

Een grote dierentuin in Zwitserland heeft meerdere dieren gedood, om ze vervolgens op te dienen als voer voor de hyena's. Zoo Zürich maakte deze week een einde aan het leven van drie stokstaartjes. Hun kadavers eindigden in het hyenaverblijf. Dat leidt online tot een hoop verontwaardiging en boosheid.

Het dierenpark maakt absoluut geen geheim van de controversiële actie: op de officiële website en op social media verschenen expliciete beelden van hyena's die de stokstaartjes aan het oppeuzelen zijn. Het doden van de drie dieren was volgens Zoo Zürich noodzakelijk omdat de groep te groot werd.

"Aangezien er momenteel geen geschikte plekken zijn om de overtollige stokstaartjes onder te brengen, hebben we drie volwassen dieren uit de groep gehaald, gedood en vervolgens aan onze hyena's gevoerd", luidt de uitleg. "Door de dieren te verwijderen kunnen we territoriale conflicten en sociale spanningen vermijden en een stabiele groepsdynamiek behouden."



Natuurlijke selectie

In het wild treedt natuurlijke selectie op, doordat dieren ziek worden of gegrepen worden door roofdieren. In de dierentuin worden ziektes echter behandeld en zijn er geen natuurlijke vijanden. "Zonder dergelijke maatregelen zou de groep blijven groeien. Dit leidt tot onrust, ruzie en ruimtegebrek."



Het zou geen optie zijn om de stokstaartjes onvruchtbaar te maken. "We laten voortplanting toe omdat dit een basisbehoefte is van alle dieren." Ondanks de uitgebreide uitleg kunnen veel mensen zich niet vinden in de keuze.



Pijnloos

Op Instagram en Facebook verschenen honderden negatieve reacties van personen die menen dat er sprake is van onnodig dierenleed. Ze vragen zich af waarom de dierentuin überhaupt stokstaartjes moet houden. Zoo Zürich benadrukt dat het doden volledig pijnloos ging.