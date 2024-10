Efteling

Winter Efteling-special van Te Land, Ter Zee En In De Lucht op 1 januari op tv

De winterspecial van Te Land, Ter Zee En In De Lucht, opgenomen in de Winter Efteling, wordt uitgezonden op 1 januari. Het programma komt volledig in het teken te staan van nieuwjaar. Om die reden wordt het spelonderdeel Blij Dat Ik Glij omgetoverd tot Met Een Knal Naar Het Dal.

Looopings kon vorige maand al melden dat RTL en de Efteling voorbereidingen treffen voor een eenmalige wintereditie van de populaire amusementsshow. Hoewel beide partijen daar zelf nog iets over bekendgemaakt hebben, zijn inmiddels wel meer details bekend.

Deelnemers glijden straks vanaf een helling naar een dal met een hobbel. Via een stuk ijs bereiken ze de finish, waar de bel geluid kan worden. Ze moeten op tijd remmen om te voorkomen dat ze in een wak terechtkomen en een nat pak halen. Men vraagt om de voertuigen aan te kleden rond het thema goede voornemens.



Lampjes

Omdat de opnames in het donker plaatsvinden, mogen de wagens versierd worden met lampjes. Het zomerseizoen van Te Land, Ter Zee En In De Lucht was in augustus en september een groot succes op RTL 4, met torenhoge kijkcijfers. Daarvoor werd gefilmd in de Aquanura-vijver.