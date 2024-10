Efteling

Efteling stuurt bezoekers weg uit angst voor demonstratie

De Efteling heeft afgelopen weekend een groep bezoekers uit het attractiepark gezet om een opvallende reden. Beveiligers vreesden dat ze te maken hadden met linkse demonstranten die van plan waren om actie te voeren. Energiebedrijf TotalEnergies vierde een feestje in het park.

Daarom was de Efteling-beveiliging "extra alert op eventuele actievoerders", meldt een voorlichter aan Looopings. "Bij de hoofdentree viel het gedrag van één van deze personen op." Er volgde een "preventieve controle", waarbij op een rugzak een button werd aangetroffen van Milieudefensie.

Voor de bewaking was dat voldoende om het volledige gezelschap weg te sturen. "Er waren vermoedens dat zij van plan waren te demonstreren, omdat er deze dag een jubileum gevierd werd van een bedrijf waar milieuactivisten recentelijk op landelijk niveau tegen protesteerden", vult de woordvoerder aan.



Geen spandoek

De weggestuurde bezoekers - een vriendengroep van veertien mensen - waren zich echter van geen kwaad bewust, vertelt één van hen aan Omroep Brabant. "Wij wilden gewoon een dagje Efteling. We hadden geen spandoek bij, niks." Een vrouw geeft wel toe dat ze vorig jaar gearresteerd is tijdens een klimaatdemonstratie. Ze kwam om die reden ook meermaals in de publiciteit.



Toch blijft ze erbij dat de groep alleen kwam voor een onschuldig dagje uit, met een chronisch zieke vriendin. "Wat hadden we moeten doen om er niet uitgepikt te worden? Niet met buttons op je tas naar de Efteling gaan? Dat is toch absurd?"



Reiskosten vergoed

Een woordvoerder zegt dat de beslissing "uit voorzorg" is genomen. "Dit om verstoring van de festiviteiten en openbare orde te voorkomen." Ter compensatie worden de tickets en reiskosten van het gezelschap vergoed. "Ze zijn welkom om de Efteling op een andere dag te bezoeken."