Apenheul

Winter-evenement Apenheul heet Winterheul: audiovisueel spektakel in plaats van apen

Dierenpark Apenheul opent de poorten in december en januari voor een nieuw evenement: Winterheul. In plaats van apen krijgen bezoekers 's winters een "audiovisueel spektakel" voorgeschoteld. Het concept wordt omschreven als "een magische winterwandeling op de Veluwe".

"Winterheul toont het magische verhaal van de Veluwse natuur en dieren in licht, geluid en video met elk jaar een ander dier in de hoofdrol." Dit jaar is dat de ijsvogel. Bezoekers maken een 2 kilometer lange wandeling, na zonsondergang. Dat duurt ongeveer een uur.

Er wordt gebruikgemaakt van animatie, licht en geluid en videoprojecties. "Indrukwekkende en geavanceerde technische hoogstandjes zorgen voor een unieke belevenis voor jong en oud." De productie is in handen van concertpromotor Mojo, in samenwerking met de makers van het bestaande avondspektakel De Grote Schijn. Voor de regie zijn Christophe Van Hostauijen en Piet Winten verantwoordelijk.



Te koud

Het inzetten van de apen was geen optie, zegt Apenheul-directeur Roel Welsing. "Want in de winter is het te koud voor onze apen om goed zichtbaar te zijn voor bezoekers. Ons natuurpark is in alle seizoenen uniek, dus ook in de winter. Zonde om daar niks mee te doen in de koudere maanden." Welsing spreekt over "een magische audiovisuele belevenis van een ongekend kwalitatief hoog niveau".



De eerste editie van Winterheul duurt van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari. Er starten wandelingen tussen 17.00 en 21.30 uur. Volgens de initiatiefnemers gaat het om een "terugkerende belevenis". Tickets voor het evenement zijn vanaf vrijdag online verkrijgbaar, vanaf 25,85 euro per persoon voor volwassenen.