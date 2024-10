Walibi Holland

Walibi Holland neemt extra maatregelen tegen agressie en geweld tijdens Halloween Fright Nights

Walibi Holland neemt maatregelen om overlast tijdens de Halloween Fright Nights te beperken. Het populaire horrorfestival is berucht om opstootjes en vechtpartijen. Een aangescherpt beleid moet agressie en geweld dit jaar tegengaan.

De afgelopen jaren verschenen regelmatig berichten over medewerkers die werden lastiggevallen en bezoekers die met elkaar op de vuist gingen. Het leidde meermaals tot aanhoudingen. Walibi zet nu stappen om de sfeer in het park te verbeteren, meldt het management in een personeelsmemo op intranet.

"Dit jaar willen we er nóg meer voor zorgen dat iedereen zich veilig en prettig voelt in het park, zowel onze gasten als onze medewerkers", valt er te lezen. "Daarom hebben we dit jaar een aantal extra maatregelen genomen om ongewenst gedrag effectief tegen te gaan." Zo hanteert men dit keer "een strikt zerotolerancebeleid".



Cameratoezicht

"Dat betekent dat ongewenst gedrag zoals intimidatie of agressie direct wordt aangepakt met parkuitzetting en mogelijk zelfs een tijdelijk parkverbod." Daarnaast is het cameratoezicht geïntensiveerd, met extra's camera's. Het beveiligingsteam is uitgebreid. "Zodat we beter kunnen inspelen op elke situatie."



Verder werd een speciale module ontwikkeld voor de operationele teams, om hen te helpen bij het herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag. Veel werknemers volgden bovendien een agressie- en weerbaarheidstraining.



Banners met QR-code

Tot slot is ook een rol weggelegd voor de bezoekers. Op diverse plekken in het park komen banners met een QR-code te hangen. Daarmee kunnen gasten "snel contact opnemen als ze hulp nodig hebben". "Met deze maatregelen hopen we het veiligheidsgevoel voor iedereen te vergroten."



Er zijn dit jaar dertien Halloween Fright Nights, tussen zaterdag 5 oktober en zondag 3 november. Het park is dan open van 10.00 tot 23.00 uur. Overdag staat het kindvriendelijke evenement Halloween Spooky Days op het programma, al openen sommige 16 plus-spookhuizen 's middags al.