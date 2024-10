Efteling: Danse Macabre

Foto's: Efteling werkt aan nieuwe Holle Bolle Gijs bij Danse Macabre

Met de komst van de nieuwe attractie Danse Macabre introduceert de Efteling ook een nieuw lid van de familie Gijs. Op het Abdijplein wordt momenteel gewerkt aan een gloednieuwe Holle Bolle Gijs. De vorm van de veelvraat is al te herkennen. Decorateurs en schilders brengen de papiervreter de komende dagen tot leven.

De nog naamloze Efteling-bewoner verschijnt op de oude plek van Matroos Gijs. Hij had een nautisch thema, gezien de locatie in de buurt van de inmiddels verdwenen Roeivijver. Boven de matroos hing een bord met een zeilschip. Dat decorelement dook onlangs op bij In den Swarte Kat, de kruidenierszaak bij Danse Macabre.

Voor de opvolger bedacht ontwerper Jeroen Verheij een nieuw karakter, in lijn met de naastgelegen middeleeuwse abdij. Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen om Matroos Gijs elders in het park een plek te geven. Hij slijt zijn dagen vooralsnog in het Efteling-archief.