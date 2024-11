Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris heropent Aladdin-attractie na tien maanden

Er kan weer gevlogen worden op een tapijt in Disneyland Paris. De Aladdin-attractie Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah in het Walt Disney Studios Park was sinds begin januari gesloten voor een rigoureuze onderhoudsbeurt. Tien maanden later zijn de werkzaamheden afgerond.

De carrousel met vliegende tapijten werd volledig ontmanteld en gereviseerd. Tegen de verwachtingen in heeft de molen geen ander thema gekregen. Les Tapis Volants grenst aan parkdeel Worlds of Pixar, maar Aladdin is geen Pixar-film. Toch koos Disney ervoor om het orignele thema te handhaven.

Wel is de verhaallijn gewijzigd. Voorheen speelden bezoekers zogenaamd mee in een filmscène, met Geest als regisseur. Tijdens de sluiting zijn alle filmverwijzingen verwijderd. Het Walt Disney Studios Park wordt stap voor stap getransformeerd tot Disney Adventure World. Het idee is dat het publiek voortaan ín Disney-films stapt in plaats van achter de schermen kijkt.



Rekwisieten

Les Tapis Volants is één van de weinige nog overgebleven attracties uit het openingsjaar van het park, 2002. "Deze renovatie omvatte het opnieuw schilderen van de tapijten, de structuur en het decor, een verlichtings- en audio-update en de creatie van nieuwe rekwisieten in de wachtrij, die verwijzen naar de animatiefilm", laat Disney weten.



Men voegde enkele nieuwe details toe, zoals versierde zuilen, lotusbloemen een tegelpatroon geïnspireerd op de woestijn van de fictieve stad Agrabah. In de rij passeren gasten een marktje met houten pilaren, fruitmanden en tapijten.