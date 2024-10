Movie Park Germany

Veel kritiek op betaalde halloweenshow in Movie Park: 'Geen 3 euro waard'

Pretparkfans reageren niet enthousiast op een nieuwe betaalde show in Movie Park Germany. In het Duitse pretpark moeten bezoekers tegenwoordig niet alleen bijbetalen voor de spookhuizen, maar ook voor een theatervoorstelling. Een ticket voor de halloweenshow Unhallowed kost 3 euro per persoon. De hooggespannen verwachtingen worden echter niet waargemaakt, blijkt uit reacties op social media.

Movie Park kondigde de productie aan als een "griezelshow" waarbij "nachtmerries uitkomen op het podium". "De demon van de onderwereld en een hemelse priester gaan een hevige strijd aan om de ziel van een jonge vrouw en testen daarbij de grenzen van het publiek." Toeschouwers zouden "in een staat van angst en shock" moeten raken.

De volledige titel luidt Unhallowed - The Freak Show Straight Out of Hell. Op Facebook krijgt de productie van veel mensen een dikke onvoldoende, blijkt uit een greep uit de reacties in de groep Saisonpass Besitzer. "De horrorshow van Christian Farla is troep", schrijft Anita Rowley, die terug zegt te verlangen naar de show van vorig jaar. "Ik denk er hetzelde over", meldt Lara Dietrich. "Het was de 3 euro niet waard", sneert Julia Refke.



Drie trucjes

Ze snapt niks van de minimale leeftijd van 16 jaar, aangezien er volgens haar weinig spannends gebeurt. "Mijn zoon van 6 maanden had mee kunnen gaan, al zou hij sowieso in slaap zijn gevallen." Bovendien bevatte de voorstelling nauwelijks illusies, ondanks de aanwezigheid van een illusionist. "Waar was de magie, behalve die drie trucjes?"



Een tegenvaller, vindt Bianca Franke. "Was ook teleurgesteld." Kai Siebert heeft er geen geld voor over. "Voor die 3 euro haal ik liever een braadworst." Een ander raadt iedereen aan om de voorstelling over te slaan. "Het was echt saai. Heeft niets te maken met een freakshow. Beetje vuur, paar trucjes en veel dansen zorgt niet voor een goede show."



Rotzooi

Het concept heeft niets met Halloween te maken, vindt Lars Rychlick. "Niet leuk", oordeelt Aileen Bourchi. "Ronduit slecht", schrijft Christian Heimes. Melanie Waldow: "Gewoon rotzooi." De mening van het publiek was afgelopen weekend ook in de zaal goed merkbaar. Op de premièredag, zaterdag 28 oktober, liepen enkele tientallen bezoekers nog tijdens de show weg.



Wie Unhallowed nog wel een kans wil geven, kan op elke avond van het Halloween Horror Festival terecht in Studio 7. Het evenement duurt tot en met zondag 10 november. Tickets zijn verkrijgbaar op de website van het park.