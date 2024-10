Efteling

Reminder: laatste kans om vraag in te sturen voor directeur Efteling

Het insturen van een vraag voor Efteling-directeur Fons Jurgens kan alleen nog aankomend weekend. Jurgens is binnenkort te gast in de Looopings Podcast, waar hij antwoorden geeft op prangende vragen van Looopings-lezers. Wie nog geen vraag heeft gesteld, kan dat nog doen tot en met zondag 27 oktober.

Mail daarvoor naar fons@looopings.nl. Vergeet niet om aan te geven of we je naam mogen noemen. Het is ook mogelijk om anoniem te blijven. De opname van de podcast vindt later dit jaar plaats. Looopings maakt zelf een selectie van de vragen die aan de algemeen directeur worden voorgelegd.

Alleen vragen die per mail zijn verstuurd, worden in behandeling genomen. Berichten op social media horen daar dus niet bij. De Looopings Podcast is te beluisteren via looopings.nl/podcast en via apps als Spotify, Apple Podcasts, Podimo en YouTube.