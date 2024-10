Attractiepark Toverland

Toverland gaat naar de Efteling om halloweenattractie te promoten

Toverland zet guerrillamarketing in om reclame te maken voor de Halloween Nights. Het team van het Limburgse attractiepark laat een busje van de fictieve firma Rat Away door Nederland rijden, langs verschillende concurrenten. Gisteren waren de rattenverdelgers bijvoorbeeld in de Efteling.

Het fictieve bedrijf, gespecialiseerd in ongediertebestrijding, speelt een rol in het verhaal achter horrordoolhof Trapped. In de halloweenattractie ontdekken bezoekers dat de productie van het bestrijdingsmiddel Rat Away gruwelijk is misgegaan. Vervolgens worden ze achternagezeten door gemuteerde ratten in een duister labyrint.

Om aandacht te vragen voor Trapped besloot Toverland een Instagram-account op te zetten waar de avonturen van ongediertebestrijder John - een man met een gasmasker - op gedeeld worden. Op de pagina @rataway_nl verschijnen amateuristische berichten met teksten vol taalfouten, in een Limburgs dialect.



Dio-drama

In de Efteling was John zogenaamd ingeschakeld om de muizenplaag in het Diorama op te lossen. "Groot gebaar, kleine moeite. Want klein was het er zeker, die ratten leken wel reuzen. Om ons John te quoten: het was een dio-drama om ze te vangen." Eerder ging Rat Away ook al langs bij Attractiepark DippieDoe, zo is te zien op het account.



De Halloween Nights starten zaterdag. Twee jaar geleden lanceerde Toverland al een speciale Rat Away-website met knipogen naar de concurrentie. Daar verschenen nepreviews over het product, achtergelaten door figuren uit andere pretparken.