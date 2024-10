Attractiepark Toverland

Toverland lanceert speciale pagina voor mensen die zoeken naar Fright Nights: 'Typfoutje gemaakt?'

Toverland aast op mensen die geïnteresseerd zijn in de Halloween Fright Nights van Walibi Holland. Op de website van het Limburgse attractiepark is een speciale pagina verschenen met de titel Fright Nights: de naam van het halloween-evenement van de concurrent. Wie googelt naar de Walibi-term "Fright Nights" komt daardoor al snel de Toverland-pagina tegen.

"Typfoutje gemaakt? Daar schrikken we niet van!", valt er te lezen. "Fright Nights? Je bedoelde natuurlijk dé Toverland Halloween Nights!" Vervolgens wordt opgesomd wat bezoekers kunnen verwachten als ze Biddinghuizen verruilen voor Sevenum, waaronder een parade, een vuurwerkshow en een toverstaf om griezels op afstand te houden.

"We vinden het altijd leuk om even te knipogen naar de concullega's", zegt een woordvoerder over de ludieke actie. Walibi Holland hanteert al 25 jaar de naam Halloween Fright Nights. Toverland viert Halloween sinds 2001. Beide evenementen starten aankomend weekend.