Hossoland

Nieuw attractiepark in Polen kondigt openingsdatum aan

Een nieuw Pools attractiepark moet over acht maanden af zijn. Hossoland, gelegen in het noorden van Polen, zou eigenlijk al afgelopen voorjaar de eerste bezoekers verwelkomen. Vanwege vertragingen op de bouwplaats moest dat moment uitgesteld worden. Nu is er een nieuwe openingsdatum bekend.

"De dag is eindelijk aangebroken dat we het mysterie kunnen onthullen", valt te lezen in een bericht op social media. Hossoland kondigt aan de poorten te zullen openen op zaterdag 31 mei 2025. Praktische informatie over bijvoorbeeld entreeprijzen en openingstijden ontbreekt nog.

Op het bouwterrein wordt momenteel de laatste hand gelegd aan gebouwen en decoratieve elementen. Mechanische attracties zijn echter nog nergens te zien, terwijl de initiatiefnemers maar liefst vijftig attracties in vier themagebieden hadden beloofd.



Vastgoedbedrijf

Op de oorspronkelijke ontwerpen waren onder andere een wildwaterbaan, een inverted coaster, een waterachtbaan en een frisbee zichtbaar. Men zou in zee gaan met partijen als Vekoma Rides, Mack Rides en WhiteWater. Over de vorderingen komt maar weinig informatie naar buiten. Hossoland is een project van vastgoedbedrijf Hosso Holding.