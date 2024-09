Disneyland Paris

Disneyland Paris kondigt nieuwe show aan rond Doctor Strange en Scarlet Witch

Een nieuwe avondshow in Disneyland Paris staat in het teken van Marvel-superhelden Doctor Strange en Scarlet Witch. Tussen 23 november en 29 maart kunnen bezoekers van het Walt Disney Studios Park kijken naar Doctor Strange: Mystery of the Mystics, een avondvoorstelling in Marvel-themagebied Avengers Campus.

Disney belooft "nieuwe epische show". Details ontbreken nog. Wel wordt alvast een conceptafbeelding getoond. In het Marvel-universum is Doctor Strange een tovenaar die de aarde beschermt tegen mystieke bedreigingen. Scarlet Witch, oftewel Wanda Maximoff, is een mutant met de gave om realiteiten te manipuleren.

Mystery of the Mystics is ook te zien tijdens het kerstseizoen, dat duurt van zaterdag 9 november tot en met maandag 6 januari. In die periode wordt een speciale kerstversie van Disney Electrical Sky Parade vertoond.



Kasteel

Op vrijdag 10 januari 2025 gaat in het Disneyland Park een volledig nieuw avondspektakel in première, met vuurwerk, drones en videoprojecties op zowel het kasteel als de gebouwen in Main Street. De naam moet nog bekendgemaakt worden.