Efteling: Danse Macabre

Zo beleven Efteling-bezoekers met een beperking Danse Macabre

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is niet geschikt voor alle mensen met een beperking. Wie een ritje wil maken, moet zelfstandig in een koorbank kunnen stappen. Voor bezoekers die de draaischijf aan zich voorbij laten gaan, is een alternatieve beleving gecreëerd. Vandaag onthult de Efteling wat het concept inhoudt.

De ervaring is bedoeld voor onder meer rolstoelers, personen met bewegingsziekte of zwangere vrouwen. Zij kunnen samen met hun gezelschap in de reguliere wachtrij aansluiten, die geen trappen bevat. "Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed", zegt showtechniekspecialist Stan Dingemans.

Bij het betreden van de abdij worden bezoekers die geen rit kunnen of willen maken naar een aparte ruimte geleid: ze dalen af naar 't Gewelf. Daar krijgen ze een miniversie van de griezelshow voorgeschoteld, met een groot scherm, surround geluid, geur en verlichting.



Droomvlucht

"Je zit bijna ín het beeld", aldus Dingemans. "Hier ga je echt het gevoel hebben dat je erin zit. Natuurlijk beweegt hier de vloer niet, maar verder hebben we echt geprobeerd om die beleving zo goed mogelijk hier te hermaken." Het initiatief is vergelijkbaar met alternatieven bij Villa Volta en Droomvlucht, waar respectievelijk een filmruimte en een VR-ervaring zijn gecreëerd.