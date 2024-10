Attractiepark Toverland

Toverland deelt teasers voor nieuwe parade Halloween Nights

Toverland legt momenteel de laatste hand aan enkele nieuwe paradewagens. De Halloween Nights worden dit jaar afgetrapt met een openingsshow en een stoet, waar voor het eerst ook voertuigen in voorkomen. Vandaag licht het attractiepark een tipje van de sluier op.

Zes teaserfoto's zoomen in op de details van de nieuwe wagens. Fans zullen verwijzingen naar scare zones als Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights en Fiesta de los Muertos herkennen.

Tijdens de Halloween Nights begint om 18.00 uur een openingsshow in entreegebied Port Laguna, waarbij een kluis vol griezels wordt geopend. Vervolgens start de parade. De route is verlengd ten opzichte van voorgaande edities: scare actors wandelen straks via themagebied Ithaka richting parkdeel Wunderwald, waar de stoet eindigt ter hoogte van het Kletterparcours.