Dolfinarium

Dolfinarium is klaar met activisten die in dolfijnenbassin springen: 'We accepteren het niet langer'

Voor het Dolfinarium in Harderwijk is de maat vol. Op zondagmiddag werd opnieuw een dolfijnenshow verstoord door dierenactivisten. Eén van de twee demonstranten sprong daarbij in het water. Het Dolfinarium-management zegt er helemaal klaar mee te zijn: men neemt maatregelen.

"We zijn het meer dan zat", vertelt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings. "De herhaaldelijke verstoring van onze dolfijnenvoorstellingen door activisten is onacceptabel. Deze illegale acties brengen niet alleen onze dieren in gevaar, maar hebben ook een grote impact op jonge bezoekers en medewerkers."

De activisten waren afkomstig van de Vegan Strike Group en Animal Rebellion Noord. Vegan Strike-voorman Peter Janssen gaat het Dolfinarium zelf niet meer binnen vanwege een parkverbod. Hij verscheen wel in een Facebook-video om tekst en uitleg te geven over de actie van zijn collega's, voor het politiebureau van Harderwijk.



Te kleine verblijven

De Vegan Strike Group verstoorde de voorstelling in showkoepel DolfijndoMijn voor de zesde keer. "Dolfijnen horen thuis in de zee, waar zij dagelijks grote afstanden zwemmen", laat de organisatie weten in een verklaring. De actie is ook gericht op andere zeezoogdieren "die in te kleine verblijven hun leven moeten slijten".



Manager Tiebot zegt demonstraties te respecteren als er een vergunning voor is afgegeven. "Maar deze wetteloze inbreuken zijn niets minder dan crimineel gedrag. Dit gedrag is niet normaal en we accepteren het niet langer. We nemen nu maatregelen."



Kosten verhalen

Het Dolfinarium wil de dierenactivisten in het vervolg financieel raken. "Alle kosten die voortvloeien uit deze verstoringen zullen we verhalen op de overtreders. Huisvredebreuk is een misdrijf en we verwachten dat de wet wordt gehandhaafd en dat wij in onze kosten worden vergoed."