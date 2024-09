Holiday Park Germany

Plopsa belooft nieuwe achtbaan te openen in 2025, ondanks aankondiging waar 2026 op staat

Plopsa is nog steeds van plan om een nieuwe familieachtbaan te openen in 2025, ondanks bouwhekken waar een andere boodschap op verschijnt. Dat meldt een woordvoerster aan Looopings. Holiday Park Germany, onderdeel van de Plopsa Group, kondigde onlangs een rollercoaster aan met een weerwolfthema.

De opening zou volgend jaar plaatsvinden. Een zeil op een bouwhek maakt nu melding van het project "nieuwe familieachtbaan 2026". Toch hoeven fans niet te vrezen dat de toevoeging een jaar uitgesteld is, vertelt de voorlichtster.

"De coaster zal volgend jaar klaar zijn, maar de officiële opening staat voor 2026 op de planning", luidt de uitleg. 2026 wordt een druk jaar voor Holiday Park, want dan moet ook een heftige spinning coaster rond Tomorrowland opengaan. Dat voornemen is er nog steeds. "De plannen staan los van elkaar."



Blinky Bill

De familieachtbaan staat in het teken van de Studio 100-animatiereeks 100% Wolf. In 2025 openen eveneens een jeep safari in een nieuw Blinky Bill-gebied en een Smurfen-darkride. Ondertussen worden plannen gemaakt voor een groot waterparadijs met glijbanen.