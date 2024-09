Kermis

Twee minuten stilte op de kermis vanwege plotseling overlijden kermisexploitant

De kermiswereld is opgeschrikt door de plotselinge dood van een bekende exploitant. Hans van Tol jr. is op 28-jarige leeftijd overleden. Vanwege het sterfgeval werd zaterdagavond twee minuten stilte gehouden op de kermis in zijn woonplaats Weert.

Om 20.00 uur stonden alle attracties stil om Van Tol jr. te herdenken. Ook op andere Nederlandse kermissen werd de exploitant herdacht. "De Nederlandse kermisgemeenschap is in diepe shock", schrijft voorzitter Atze J. Lubach van kermisbond Bovak in een verklaring. "We leven in groot ongeloof en zijn intens verdrietig."

Lubach zegt zich machteloos te voelen. "We leven enorm mee met zijn gezin, Danique en hun beide zoontjes, maar ook met zijn ouders Hans en Brenda van Tol en zijn zus Francis."



Turbo Polyp

Van Tol jr. had grijpautomaten, zijn vader en moeder zijn de eigenaren van de bekende Turbo Polyp. Vanochtend vond om 11.00 uur nog een moment van saamhorigheid plaats tijdens de traditonele Weertse kermismis.