Movie Park Germany

Verbouwing van Movie Park-attractie The Lost Temple nog steeds niet begonnen

Movie Park Germany is nog steeds niet gestart met het verbouwen van de 3D-simulator The Lost Temple. Begin dit jaar kondigde het Duitse pretpark aan dat de attractie in 2024 gesloten zou blijven voor een transformatie. De heropening zou plaatsvinden in 2025, maar dat lijkt momenteel onwaarschijnlijk.

Op dit moment fungeert het attractiegebouw als een halloweenspookhuis met de naam The Curse of Chupacabra, net als voorgaande jaren. Wie door het haunted house loopt, ontdekt dat Movie Park nog niet gestart is met de werkzaamheden. Zeven maanden na de aankondiging is er op het oog nog niets gebeurd.

Dat roept de vraag op waarom de attractie überhaupt gesloten moest blijven. Was er wellicht simpelweg sprake van een bezuinigingsmaatregel? Een woordvoerder van Movie Park laat alleen weten dat de projectplanning intern nog niet vaststaat. "Qua timing kunnen we zelf geen bevestiging geven over vertragingen of uitstel."



Familieavontuur

Eerder noemde het park in persverklaringen wel expliciet 2025 als jaartal voor een heropening. "Hier ontstaat voor jullie in 2025 een filmisch familieavontuur!", stond op een bord bij een inmiddels weggehaalde bouwschutting. Op de Movie Park-website is de attractiepagina van The Lost Temple verwijderd.



In het Belgische zusterpark Bobbejaanland, net als Movie Park eigendom van de groep Parques Reunidos, blijft een vergelijkbare simulator ook al het hele jaar dicht. Bezoekers kunnen daar geen ritje maken in The Forbidden Caves. De toekomst van de attractie is onduidelijk.