Efteling

Efteling installeert watertappunt in wachtrij Joris en de Draak

De Efteling heeft een nieuw onderdeel geïnstalleerd in de wachtrij voor houten achtbaan Joris en de Draak. Wachtende bezoekers kunnen sinds kort een flesje vullen met drinkwater, dankzij een nieuw watertappunt.

De toevoeging werd vormgegeven in de stijl van de attractie, met een sierlijke bijl erboven. Er staat nog geen bordje bij.

Joris en de Draak is één van de populairste attracties in de Efteling. In 2023 bedroeg de gemiddelde maximale wachttijd veertig minuten, met uitschieters tot 150 minuten in de schoolvakanties. De buitenwachtrij werd eerder dit jaar volledig vernieuwd tijdens een grote opknapbeurt.