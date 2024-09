Efteling: Danse Macabre

Opvallend nieuw decorstuk gespot bij Danse Macabre in de Efteling

Het buitengebied van Danse Macabre in de Efteling wordt op de valreep nog verder aangekleed. Ongeveer een maand voor de opening van de nieuwe attractie is bij de middeleeuwse abdij een opvallend decorelement opgedoken: een oude kast met verwijzingen naar muziek.

Het verhaal achter Danse Macabre gaat over een orkest dat op mysterieuze wijze verdween toen in 1876 een muziekconcours werd gehouden in de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Het decorelement oogt als een gotisch vormgegeven houten vitrinekast, met drie spitsboogvormige nissen.

De ruit van het linker venster, waar een snaarinstrument ligt, is gebroken. Naast sierlijke ornamenten zien we drie keer de duivelachtige kop uit het logo van Danse Macabre, met een kaars erboven.



Borden

In het Huyverwoud worden momenteel de puntjes op de i gezet. Zo zijn onlangs de wachtrijhekken geplaatst en verschijnen er steeds meer borden en vaandels in het griezelig themadeel rond de abdij. Eén prominent onderdeel ontbreekt nog: een nieuwe Holle Bolle Gijs, in de stijl van Danse Macabre.