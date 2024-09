Phantasialand

Milieuactivisten protesteren tegen uitbreidingsplannen Phantasialand

Phantasialand heeft nog steeds geen toestemming om uit te breiden: de lokale en regionale politiek ligt al jaren dwars. Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wordt het thema weer actueel. Naar aanleiding daarvan hebben klimaatactivisten onlangs geprotesteerd in Keulen.

De milieuorganisatie Klimabündnis Brühl verzet zich tegen de wens van Phantasialand om een deel van het naastgelegen natuurgebied Villewald bij het park te trekken. Met de demonstratie op vrijdag 20 september wilde men er opnieuw de aandacht op vestigen.

Drie lokale verenigingen sloten zich aan bij de actie: Brühl4Future, Bovivo en 50Tausend Bäume. Deelnemers droegen een spandoek met de leus "Geen achtbaan in Villewald". Ook verschenen er protestborden met onder meer "Bosbescherming is klimaatbescherming!" en "Rem het Brühlse pretpark af!".



Overstromingen

Volgens de tegenstanders kan een uitbreiding van Phantasialand desastreuze gevolgen hebben voor het milieu, zoals bodemafdekking, het verdwijnen van drasland en een groter risico op overstromingen in de stad. Een meerderheid in de gemeenteraad blokkeert momenteel elke mogelijke expansie. Na de verkiezingen in 2025 zou dat kunnen veranderen.



De lokale fractie FDP Brühl is namelijk wel positief over de plannen. Burgemeesterkandidaat Marc Prokop (CDU Brühl) stelde onlangs nog dat een welvarend Phantasialand belangrijker is dan de mensen die pertinent tegen alle uitbreidingsplannen zijn. Het attractiepark kan de extra ruimte goed gebruiken: het huidige terrein barst al jaren uit zijn voegen.