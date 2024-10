Liseberg

Pretpark vraagt ouders om met kinderen te praten over gedrag tijdens Halloween

Een groot pretpark in Zweden is het beu dat bezoekers zich misdragen tijdens Halloween. Omdat vooral kinderen en jongeren voor problemen zorgen, wordt een beroep gedaan op hun ouders. Attractiepark Liseberg heeft via Zweedse middelbare scholen een massale oproep verstuurd aan de ouders van leerlingen.

Daarin vraagt Liseberg hen om met de kinderen te praten over hun gedrag tijdens een bezoek aan het park. De nadruk ligt op omgangsvormen en respect. "Zorg dat uw kinderen andere bezoekers, personeelsleden en de parkregels respecteren", valt er bijvoorbeeld te lezen.

"Vriendelijk en respectvol gedrag draagt bij aan een prettige ervaring voor iedereen." Verder bevat de oproep tips over omgaan met groepsdruk en het maken van afspraken over tijdstippen. "Moedig hen aan weerstand te bieden aan negatieve groepsdruk en altijd aan hun eigen veiligheid en die van anderen te denken."



Ronddwalen zonder toezicht

Daarnaast wil men "'s avonds laat ronddwalen zonder toezicht" voorkomen. Het halloweenseizoen van Liseberg duurt van vrijdag 4 oktober tot en met zondag 3 november. Op verschillende dagen zijn de poorten geopend tot 23.00 uur.



Een woordvoerder geeft aan dat het pretpark regelmatig problemen ondervindt met jongeren die te ver gaan door medewerkers lastig te vallen en beveiligers uit te dagen. De boodschap aan de ouders moet ongeregeldheden tegengaan.