Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen introduceert mascotte voor halloween-evenement: Jackie de Coyote

Scary Prairie, het kindvriendelijke halloween-evenement van Attractiepark Slagharen, krijgt een gezicht. Vanaf dit jaar neemt Jackie de Coyote de rol van mascotte op zich. Het personage wordt de komende periode aan het publiek geïntroduceerd met video's op social media.

De filmpjes spelen zich onder andere af in en rondom spookhuis The Manor. Jackie lijkt op het eerste gezicht een normale tiener, maar ze draagt een geheim met zich mee. Verder wil ze anderen helpen die in de problemen zijn gekomen.

Scary Prairie, geschikt voor gezinnen met jonge kinderen, vindt plaats in het weekend van 12 en 13 oktober én dagelijks van zaterdag 19 oktober tot en met zondag 3 november. Op acht avonden in die periode blijft het Overijsselse pretpark 's avonds geopend voor Western Nightmares, met een adviesleeftijd van 14 jaar en ouder.