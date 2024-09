Efteling

Efteling werkt aan pannenkoekendak bij Hans en Grietje: 'Goed op schema'

Hans en Grietje kunnen bijna weer terugkeren naar het Sprookjesbos van de Efteling. Het snoephuisje van de heks werd de afgelopen weken voorzien van stucwerk én een gedetailleerd pannenkoekendak. De kleuren ontbreken nog.

Het huisje is omgeven door steigers met witte zeilen, maar dankzij foto's van uitvoerder Koen Hellings kunnen we een blik werpen achter de schermen. "Bij Hans en Grietje zijn we goed op schema", schrijft hij. "Er staat weer een snoephuisje met pannenkoekendak - en wat wordt-ie mooi! Nog een paar weekjes knallen!"

Het tafereel moet in december weer ogen als vanouds, maar dan met moderne materialen. De Efteling heeft het oorspronkelijke huisje uit 1955 gesloopt vanwege de slechte staat ervan. Twee andere sprookjes ondergingen eerder dezelfde behandeling: Roodkapje en Vrouw Holle.



Bouwrijp

Ondertussen worden ook voorbereidingen getroffen voor de komst van een volledig nieuw sprookje: De Prinses op de Erwt. Deze week zijn bouwhekken neergezet bij de toekomstige locatie, in de buurt van De Trollenkoning. Vanaf maandag wordt het terrein daar bouwrijp gemaakt.