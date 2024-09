Efteling

Efteling haalde Symbolica-onderdelen van Alibaba toen budget op was

De Efteling is creatief omgesprongen met het budget van de attractie Symbolica. Toen er geen geld meer was voor extra decoraties, bleek de spotgoedkope Chinese webshop Alibaba de uitkomst te bieden. Dat vertelt projectleider Jaap den Bleker in een interview.

Hij deelde komische anekdote afgelopen week in gesprek met Efteling-podcast Kleine Boodschap. Den Bleker herinnert zich hoe de voertuigen van de attracties, de Fantasievaarders, nog afgewerkt moesten worden. "Bij de Fantasievaarders zit achterop zo'n slang, er zit een brandstoftank bovenop, er zit een tuinslang aan."

Daar moesten nog een paar kraantjes op komen. "Paar leuke dingetjes." Maar helaas: het Symbolica-team kreeg te horen dat de onderdelen geschrapt zouden worden. "Geen budget... Geen geld." De projectleider liet het er echter niet bij zitten.



38 cent

"Dus ik ben naar Alibaba gegaan online en heb daar 78 van die hele goedkope slangetjes, van die draaiknopjes gekocht. En die hebben we erop kunnen zetten." De kosten? "Dat zijn onderdelen van 38 cent." Den Bleker ziet er de humor wel van in. "Soms heb je het over een onderdeel van 75.000 euro en soms heb je het over een onderdeel van 38 cent."



Hij noemt het "de sport waar je met elkaar altijd naar op zoek bent". "Als je toch iets wil, een weg zoeken om het toch mogelijk te maken." Daarop trekt presentator Tim Hinssen de vergelijking met de Disney-parken. "Als ze zich bij Walt Disney Imagineering afvragen hoe het de Efteling lukt om voor 35 miljoen een darkride te bouwen, weten ze nu de fijntje kneepjes van het vak. Toch naar AliExpress dus."