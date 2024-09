Efteling

Ontwerpcoördinator Efteling over geannuleerde attractie: 'Echt verdrietig'

Dat de Efteling de nieuwe attractie Grand Circus Balancé heeft geschrapt, betekende een flinke emotionele dreun voor het projectteam. Dat vertelt toenmalig ontwerpcoördinator Jaap den Bleker in een interview. Hij was jarenlang intensief bezig met het plan om aan de oostzijde van het park een gigantische lanceerachtbaan met circusthema te ontwikkelen. Uiteindelijk is het project in de prullenbak beland.

Den Bleker, tegenwoordig teamleider projectsupport, werd onlangs geïnterviewd door Efteling-podcast Kleine Boodschap. Daarin kwam ook het nooit gerealiseerde plan voor de circusachtbaan ter sprake. "Toen Symbolica opende, kregen we de vraag: willen jullie eens gaan nadenken over 2020?", vertelt de Efteling-manager.

Op de ontwerpafdeling kreeg iedereen destijds de kans om met een voorstel te komen voor de uitbreiding. "Ik heb ook twee concepten gepitcht en het leuke was dat we verdergingen met de pitch waar ik op zat. Dus voor mij was het persoonlijk een heel betekenisvol project, waar ik tweeënhalf jaar aan heb gewerkt."



Productietekeningen

De Efteling hanteert bij bouwprojecten verschillende fases, A tot en met E, waarin plannen steeds concreter worden. Grand Circus Balancé was klaar om gebouwd te worden, bevestigt Den Bleker. "We hebben het tot einde C-fase gebracht, dus uitvoeringsgereed. Productietekeningen lagen klaar." De coaster zou gefabriceerd worden door het bedrijf Intamin uit Liechtenstein.



Uiteindelijk gooiden een beslissing van de Raad van State, de coronacrisis en de stikstofcrisis roet in het eten. "Ik weet nog goed dat ik mijn spullen heb gepakt en heb zitten vloeken", zegt Den Bleker over het moment dat hij hoorde dat er geen goedkeuring kwam. Hij hoopte toen naar eigen zeggen dat het later alsnog goed zou komen.



Heel veel geloof

"Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet goedgekomen en dat is echt verdrietig. Als je met elkaar zo lang aan een project werkt... Een project waar we met elkaar heel veel geloof in handen en waar ook iets heel unieks in zat, iets vooruitstrevends. Iets wat de Efteling ook weer verder kon brengen in meerdere facetten. Dan is dat gewoon teleurstellend."



Den Bleker heeft het over een bijzonder achtbaanelement; de zogeheten Teeter Totter. Treinen zouden stilgezet worden op een platform dat kon draaien en kantelen, als ware het een balanceeract in een circus. "Misschien begeef ik me een beetje op glad ijs, maar ook wel leuk om te vertellen is dat een deel van het concept wat in die uitbreiding zat ook weer de basis heeft gevormd voor wat we nu bij Danse Macabre aan het doen zijn."



Draaiende banken

Het ritsysteem van Danse Macabre - eveneens afkomstig van Intamin - bestaat ook uit een tollend en kantelend platform, maar dan met draaiende banken in plaats van een achtbaantrein.



Eerder dit jaar bleek dat de Efteling 1,8 miljoen euro kwijt was aan de niet-gerealiseerde attractie. Tegenwoordig probeert de teamleider nuchterder om te gaan met dergelijke tegenvallers. "Weet je wat het is? Het is ook een risico van het vak. Negen van de tien keer gaat het goed en soms gaat het een keer niet goed."