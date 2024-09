Disneyland Paris

Disneyland Paris toont ontwerp van nieuw Italiaans restaurant

Disneyland Paris laat zien hoe een nieuw Italiaans restaurant in Disney Village eruit komt te zien. Het winkel- en horecagebied wordt in 2026 uitgebreid met het etablissement Casa Giulia, op de oude plek van Planet Hollywood. Er komen meer dan vijfhonderd zitplaatsen verdeeld over twee verdiepingen.

Het restaurant krijgt een totale oppervlakte van 2500 vierkante meter. Casa Giulia wordt uitgebaat door de externe horecagroep Bertrand, die in Disney Village ook verantwoordelijk is voor Rainforest Café, The Royal Pub en Brasserie Rosalie. De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart: op dit moment wordt de iconische globe van Planet Hollywood gesloopt.

Het nieuws lekte afgelopen maand al uit, tot grote frustratie van Disney. Fansites kregen de opdracht om de berichtgeving te verwijderen. Nu wordt het project alsnog wereldkundig gemaakt. Het familierestaurant krijgt een prominente plek: bij de ingang van Disney Village, op het kruispunt van belangrijke looproutes.



Culinaire hoogstandjes

De terrassen op de eerste verdieping moeten zorgen voor een "uitzonderlijk uitzicht". Op het menu staan "Italiaanse culinaire hoogstandjes" met "seizoensgebonden ingrediënten".



Naast een gedeelte met tafelbediening wordt gezorgd voor een bar en een afhaalpunt met Italiaanse streetfoodspecialiteiten. Het doel is om "het aanbod aan eetgelegenheden in Disney Village te diversifiëren", aldus Disney. Disney Village ondergaat al geruime tijd een ingrijpende transformatie.